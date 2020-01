Mercato Juventus, lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi slitta a giugno

Mercato Juventus, slitta lo scambio tra Rakitic e Bernardeschi

Mercato Juventus Rakitic Bernardeschi | Juventus e Barcellona sono all’ultimo scambio di mail. Ma per il momento i protagonisti dei documenti sono Matheus Pereira (juventino in prestito al Digione) e Alejandro Marques (19enne attaccante del Barça B) e non Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. L’affare non viene ancora considerato impossibile, lo scoglio è quello delle valutazioni dei giocatori. A questo punto è molto probabile che la trattativa venga ripresa a giugno. Vediamo perché.

Calciomercato Juventus, la plusvalenza Bernardeschi

Il Barcellona segue Bernardeschi già dalla scorsa estate ma, stante la situazione di bilancio, il Barca deve generare 120 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno 2020 non intendono spingersi oltre un’offerta di 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic. Per Paratici è troppo poco. Un rilancio del Barcellona potrebbe cambiare gli scenari, però questa ipotesi al momento non sembra all’orizzonte. Al momento, sottolinea Tuttosport, la sensazione è che Juventus e Barcellona finiranno per far slittare l’accordo all’estate quando passata la tagliola della chiusura dei rispettivi bilanci si potrà ragionare con cifre diverse. Ricordiamo che Bernardeschi attualmente figura a bilancio per 20 milioni di euro e il conguaglio a prescindere dal valore del cartellino di Rakitic non potrà essere inferiore a quella cifra.