Mercato Inter, l’agente di Chong: “E’ giunta l’ora di guardare altrove”

Mercato Inter, l’agente di Chong apre all’addio

Notizie Inter | Erkan Alkan, agente di Tahith Chong, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al portale Voetbal International della possibile partenza del classe ’99 dal Manchester United. Il calciatore è stato accostato anche all’Inter e alla Juventus in questi ultimi giorni di mercato:

“Solskjaer ha opinioni diverse in merito al giocatore rispetto al pensiero dei capi del club. Un allenatore pensa a se stesso mentre io penso al bene del mio calciatore. Chong è giunto ad un momento in cui non si sente di poter andare avanti con i Red Devils, per questo credo sia arrivata l’ora di guardare ad altri club. Il prossimo dovrà avere un progetto che gli permetta di crescere in un buon ambiente”.

