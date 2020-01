Juventus-Roma, Fonseca: “Gli attaccanti sbagliano, preoccupato per gli infortuni”

Juventus-Roma, l’intervista di Fonseca

Juventus-Roma, Fonseca | Ha parlato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca. Ecco le sue parole nel post-partita di Juventus-Roma.

Le parole di Fonseca

“Chiedevo coraggio alla squadra, penso che nel primo tempo abbiamo concesso troppo. La squadra ha giocato bene fino agli ultimi trenta metri, ma per il resto, la qualità è diversa. L’assenza di Dzeko pesa, è un calciatore molto importante per noi, ma il problema non è stato solo in Kalinic. Penso che potevamo fare molto meglio, Kluivert e Under ad esempio hanno sbagliato molto nel primo tempo. Emergenza infortuni? Molto preoccupato… Vediamo che succede con Diawara, ma siamo veramente a corto in questo momento. Speriamo che la situazione non sia grave per Amadou, purtroppo dobbiamo pensare alla partita con i calciatori che abbiamo a disposizione. Giocatori come Ronaldo non sbagliano, se gli concedi quello spazio… Mi ha detto cose positive sulla nostra squadra. Penso che tutti gli attaccanti della Roma devono attaccare più difensivamente, nel primo tempo non l’hanno fatto e questo non va bene. Dobbiamo lavorare molto in vista del derby, perché stasera abbiamo fatto male. Come si cambia in tre giorni? La squadra deve voltare pagina e avere fiducia. L’unica mia preoccupazione è recuperare gli infortunati”.