Juventus-Roma, Danilo e Florenzi nel pre-partita | Hanno parlato, prima del match di Coppa Italia di questa sera, i calciatori delle rispettive squadre, Danilo e Florenzi. Ecco le loro parole.

Clicca qui per le formazioni ufficiali di Juventus-Roma

Le parole di Danilo a Raisport

“Questa Coppa è importante per la Juventus, l’obiettivo è vincerla. Il futuro di questa competizione passa da oggi, serve una vittoria. Ronaldo? E’ in una buona condizione, magari potesse continuare a segnare. Il suo atteggiamento porta sicurezza all’intera squadra.”

Le parole di Florenzi a Roma Tv

“Loro sono una corazzata, ma siamo arrivati qui a Torino per cercare di vincere. Sarà importante mantenere l’atteggiamento avuto durante tutta la partita di due settimane fa, cercando di evitare gli errori iniziali. Quella gara rappresenta il passato, ora siamo qui per fare bene. L’importante sarà non rimanere passivi, vogliamo attaccarli subito per creargli dei pericoli. Speriamo di invertire la tendenza negativa”.