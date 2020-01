Bonucci dopo Juventus-Roma: “Abbiamo il dovere di lottare su tre fronti per vincere”

L’intervista di Bonucci nel post-partita di Juventus-Roma

Juventus-Roma, Bonucci | Ha parlato ai microfoni di Rai Sport, uno dei protagonisti del match all’Allianz Stadium, Leonardo Bonucci. Ecco le sue parole.

Le parole di Bonucci

“Dobbiamo imparare tutti insieme a non mollare. Come abbiamo visto stasera, appena abbassiamo di un giro il motore, andiamo in difficoltà. Appena smettiamo di correre sulle seconde palle, subiamo qualcosa di troppo. Nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, la Roma è una squadra che fa un calcio propositivo. Dybala? Paulo è un valore aggiunto, abbiamo tanti bravi giocatori. Siamo fortunati ad avere 25 giocatori fortissimi, dobbiamo essere pronti tutti e ci sono tre competizioni da seguire. Bisogna rispettare le scelte del nostro allenatore. Distanza di 4 punti dall’Inter? Non sono niente, ci danno zero tranquillità. Se pensiamo di aver già vinto, siamo matti. C’è da sacrificarsi, abbiamo il dovere di seguire i tre obiettivi”