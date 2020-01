Elezioni Emilia Romagna, Mihajlovic si schiera: “Sto con Salvini”

Tweet on Twitter

Elezioni Emilia Romagna, Mihajlovic si schiera

Elezioni Emilia Romagna Mihajlovic | Il leader della Lega Matteo Salvini “mi ispira fiducia. Quello che dice, poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi”. E’ il clamoroso endorsement per il leader del Carroccio da parte del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic in una intervista rilasciata all’edizione oggi in edicola del quotidiano “Il Resto del Carlino” . “Ci siamo visti l’altro giorno. È stato un incontro più che piacevole. Lui è mio amico, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente – prosegue l’allenatore serbo -. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica”.

Notizie Bologna, la presa di posizione del tecnico

“Salvini è intelligente e capace, è all’altezza di guidare il Paese – sottolinea Mihajlovic che sulle contestazioni al leader della Lega aggiunge -. Posso solo fare un paragone con quello che è successo a me in Serbia. Quand’ero diventato allenatore della Nazionale volevo cambiare tutto, togliere i privilegi, dare più spazio ai giovani, a chi aveva fame, a chi aveva la mentalità giusta. Ma ho trovato forti opposizioni perché per molti era più comodo vivere le cose così com’erano”. E a stretto giro di posta arriva il ringraziamento pubblico del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che da tifoso milanista e appassionato di calcio qual è commenta così la notizia dell’endorsement dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nei confronti della candidata leghista Lucia Borgonzoni, avversaria del presidente uscente Stefano Bonaccini nella corsa alla presidenza della Regione Emilia Romagna.“Grande Sinisa! Domenica tutti con Matteo e Lucia”.