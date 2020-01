Cessione Roma, accordo entro febbraio: oggi Friedkin allo Stadium

Cessione Roma a Friedkin: si chiude entro febbraio

Cessione Roma Friedkin | La settimana che va dal 19 al 26 gennaio è decisiva per il futuro della Roma in tutti i sensi. Da un lato il campo, oggi il match di Coppa Italia contro la Juventus, dentro o fuori per l’obiettivo stagionale più abbordabile. Domenica il Derby con l’obiettivo di consolidare la corsa al posto Champions e in parallelo fermare il volo Scudetto degli eterni rivali. Fuori dal campo dove potrebbe arrivare la svolta decisiva a livello societario. Come riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport Dan Friedkin e suo figlio Ryan, dopo un breve soggiorno a Lugano, da lunedì sono a Milano per la fase conclusiva della due-diligence che porterà all’acquisizione del club. Tutto procede spedito e nelle prossime settimane si arriverà a firmare il contratto preliminare.

Notizie Roma, oggi il nuovo proprietario allo Stadium

La chiusura della due diligence sottolinea il quotidiano sportivo di Torino non comporterà l’ufficialità della cessione. Le parti firmaranno un contratto preliminare d’acquisto, vincolante, che subordinerà il closing ad ulteriori verifiche, tipo quella dell’Antitrust. Ma a quel punto la questione sarà solo burocratica. Pallotta, che non terrà nemmeno quote minoritarie, di fatto non ci sarà più. Intanto oggi Friedkin, padre e figlio, approfittando della visita in Italia per chiudere l’affare vorrebbero essere allo questa sera allo Stadium per tifare Roma. Al momento arrivano smentite, più che altro legate a questioni di opportunità ma la voglia di Roma dell’imprenditore texano potrebbe avere la meglio.