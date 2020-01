Calciomercato Genoa: Amione in arrivo, battuta la concorrenza del Lione

Calciomercato Genoa: Amione in arrivo

Calcio mercato Genoa Amione | Il Genoa continua a lavorare nel mercato in entrata. Dopo l’ultimo colpo chiuso nella giornata di ieri con Erikkson, ora la società rossoblù conta di sistemare la difesa. In arrivo c’è Masiello dall’Atalanta, ma si guarda anche al futuro e si tenta il colpo Bruno Amione, giovanissimo difensore del Belgrano in Argentina. Pronto un nuovo innesto per la squadra di Davide Nicola in lotta per la salvezza. Questa volta arriverà un calciatore di ruolo difensore, ma dalla giovanissima età. Il valore del calciatore è di circa 4 milioni di euro.

Mercato Genoa, colpo Amione in arrivo: battuto il Lione

Incontro nelle prossime ore tra il Genoa e il Belgrano per provare a chiudere l’acquisto, con il calciatore pronto ad approdare in Italia. Amione è un difensore centrale argentino di 18 anni compiuti lo scorso 3 gennaio (classe 2002) ed è diventato un chiaro obiettivo del presidente Preziosi da diverso tempo. Infatti, già la scorsa estate i liguri avevano messo gli occhi sul giocatore, ma ora sono pronti all’acquisto. A causa della sua età, Amione non si sarebbe potuto muovere, ora però con i 18 anni compiuti il trasferimento può sbloccarsi, proprio a causa dello status di minorenne. Il Genoa è deciso e punta di chiudere offrendo intorno ai 4 milioni di euro, battendo così anche la concorrenza del Lione.