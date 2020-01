E’ ancora fermo il calciomercato del Torino che, però, negli ultimi giorni potrebbe vedere molti movimenti, in entrata e in uscita. Walter Mazzarri ha bisogno di qualche rinforzo per completare la rosa e raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Calciomercato Torino: asse con la SPAL per Bonifazi e Iago Falque

I primi nomi in uscita sono quelli di Kevin Bonifazi e Iago Falque che in questa stagione hanno trovato pochissimo spazio. Sul difensore centrale classe ’96, c’è l’interesse di mezza Serie A. Stando a quanto si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il difensore ha già un’accordo con la SPAL, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Bologna. Bonifazi piace pure a Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Parma. In prima fila resta sempre la squadra di Semplici che ha un’intesa di massima con il Torino per un prestito con obbligo di riscatto nella quale è compreso anche il prestito di Falque, in un affare complessivo da 13 milioni. Proprio l’esterno spagnolo sta bloccando la chiusura dell’affare: non ha ancora sciolto le riserve anche sulle proposte arrivate da Genoa, dall’Al Nasr di Dubai e dalla Spagna.

Torino, addio anche a Zaza? I nomi per sostituirlo

In attesa di conoscere il futuro c’è anche Zaza che aspetta che i sondaggi d’inizio anno dello Zenit diventino offerte concrete. I granata stanno osservando con attenzione gli sviluppi della trattativa tra Genoa, Cagliari e Inter per l’attaccante Andrea Pinamonti. Piacciono molto Gianluca Scamacca e Alberto Cerri. Intanto il direttore sportivo Bava, mette in agenda anche diversi rinnovi.