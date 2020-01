Calciomercato Sampdoria, fatta per Tonelli: il calciatore arriva a Genova in serata

Calciomercato Sampdoria, Tonelli è blucerchiato: arriva la fumata bianca

Calciomercato Sampdoria – Tonelli | Riesce a chiudere il club blucerchiato per Lorenzo Tonelli. Il difensore di proprietà del Napoli andrà in prestito alla Sampdoria, un’operazione che vedrà la condizione dell’obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, bonus compresi. Lo rivelano i colleghi di Sky Sport, il calciatore sarebbe atteso in serata a Genova per passare definitivamente alla Sampdoria. Per il classe ’90 si trattai di un ritorno in Liguria, dopo l’esperienza dello scorso anno – sempre in prestito – al club di Ferrero.

News Sampdoria, Tonelli arriverà a Genova in serata: domani il primo allenamento a Bogliasco

Dopo settimane di trattative per Lorenzo Tonelli, arriva finalmente per il club blucerchiato, la cosiddetta ‘fumata bianca’. Il calciatore di proprietà del Napoli finirà in prestito alla Samp ed è già in partenza per la città di Genova. Questa sera l’arrivo in città, poi domani arriverà anche il primo allenamento agli ordini di Claudio Ranieri. Il club ligure trova il suo difensore centrale, dopo l’operazione per Kjaer saltata – il danese è finito al Milan – e l’addio di Murillo, arrivato al Celta Vigo. Il Napoli ha mollato la presa e si attende adesso solo l’ufficialità per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria.