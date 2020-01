Calciomercato Napoli: accordo per Politano, la Roma non pareggia l’offerta

Calcio mercato Napoli, Politano ad un passo: accordo con l’Inter

Ultimissime Calcio Napoli | Il Napoli, nella giornata di ieri, ha prima battuto la Lazio in Coppa Italia, assicurandosi l’accesso alle semifinali e poi chiuso l’accordo con l’Inter per Matteo Politano. Gli azzurri sono tornati forti su Politano (calciatore seguito da diversi anni). Il calciatore nei giorni scorsi, insieme al suo agente, aveva già accettato la Roma, con tanto di foto con sciarpa giallorossa post visite mediche. Una trattativa interrotta poi con l’Inter che ha creato un caos e rottura tra le due società nello scambio con Spinazzola. Intanto, la SSC Napoli e l’Inter hanno raggiunto un’intesa per prendere il calciatore a titolo definitivo o prestito con obbligo. Come riportato da Sky Sport. Operazione sarà da 25 milioni di euro. Gli azzurri oggi vogliono chiudere con il calciatore.

Ultime mercato Napoli: la Roma non rilancia per Politano

Gli azzurri a questo punto potrebbero anche pensare di cedere subito un esterno, di sicuro qualche calciatore dovrà lasciare la rosa azzurra anche per motivi numerici. In uscita resta Younes, piace a Sampdoria, Torino e Genoa. Il Napoli ha deciso di dare una sterzata nel mercato in entrata dopo le difficoltà in campionato. Dopo Demme e Lobotka (più Rrahmani per giugno) si prova il colpo in attacco Matteo Politano, secondo quanto raccontano i colleghi di Sky Sport: l’accordo di massima con l’Inter è su una cessione a titolo definitivo, ma c’è da capire se già adesso oppure con un prestito ed obbligo di riscatto. Intanto, la Roma che non riesce a pareggiare le condizioni offerte dal club azzurro e sembra fuori dai giochi.