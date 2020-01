Calciomercato Napoli: Giuntoli a Milano per Politano, si chiude

Calcio mercato Napoli, Politano vicinissimo: c’è l’accordo

Ultimissime Calcio Napoli | Il Napoli si è assicurato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia ieri (dove affronterà Inter o Fiorentina), poi è arrivata poco dopo la notizia che parla di un accordo raggiunto con l’Inter per Matteo Politano. Gli azzurri sono tornati forti su Politano (calciatore seguito da diversi anni). Il calciatore nei giorni scorsi, insieme al suo agente, aveva già accettato la Roma, con tanto di foto con sciarpa giallorossa post visite mediche. Intanto, la SSC Napoli e l’Inter hanno raggiunto un’intesa per prendere il calciatore a titolo definitivo o prestito con obbligo. Come riportato da Sky Sport. Operazione sarà da 25 milioni di euro. Gli azzurri oggi vogliono chiudere con il calciatore.

Ultime calcio mercato Napoli: Giuntoli a Milano per chiudere con Politano

La rosa del Napoli è già completa, la lista Serie A è di 25 calciatori. In uscita resta Younes per fare spazio a Politano. Il Napoli fa sul serio per l’esterno d’attacco dell’Inter che piace da diverso tempo (già quando era al sassuolo). Intanto il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è a Milano in queste ore per cercare di definire l’arrivo dell’esterno, battendo così la concorrenza della Roma (destinazione preferita dal calciatore). Previsti incontri in giornata per Giuntoli. Si cerca l’accordo con il giocatore dopo aver limato i dettagli con l’Inter.