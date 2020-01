Calciomercato Milan, Suso ha chiesto la cessione: le ultime

Calciomercato Milan, Suso spinge per la cessione: vuole la Liga

Calciomercato Milan – Suso | E’ finita l’avventura di Jesus Suso in rossonero. Il fantasista del Milan è finito ormai ai margini del club, con Stefano Pioli che difficilmente lo inserirà nei propri schemi. Il cambio modulo e la prima frazione di stagione a bassi livelli, ha portato il Milan a tenerlo fuori dal progetto. E’ per questo che, stando a quanto rivelato dai colleghi di Sportitalia, il calciatore spagnolo avrebbe chiesto la cessione alla società. Offerte concrete non sarebbero arrivate per il giocatore, sul quale il Milan farà plusvalenza a prescindere, considerando il colpo a zero di qualche anno fa. Si registrano al momento solo sondaggi di Monchi al Siviglia, col calciatore che spingerebbe verso la Liga. La Roma, un po’ timida, resterebbe sullo sfondo.