Calciomercato Milan: via Gabbia, ecco Marcelin. I dettagli

Il Milan sta pensando di lasciar partire il pur pronto difensore Matteo Gabbia per dargli la possibilità di trovare più spazio: Jean Marcelin dell’Auxerre è il profilo individuato per sostituirlo.

Calcio mercato Milan, Gabbia in prestito

Sul classe ’99 rossonero ci sono Sampdoria, Brescia e Verona. Come riferisce Sky Sport, i dirigenti rossoneri stanno pensando di farlo partire per consentirgli di trovare più minutaggio. Fino a questo momento infatti, nonostante fosse aggregato alla prima squadra, ha disputato soltanto 8 minuti in stagione, in Coppa Italia contro la SPAL. In una stagione al Milan ricca di infortuni per i suoi colleghi di reparto, dove si è pensato addirittura di adattare dei centrocampisti nella linea difensiva anziché dargli spazio, delle riflessioni sono più che obbligatorie.

Ultime mercato Milan, ecco Marcelin

A questo punto però serve trovare qualcuno che possa costituire un investimento per il futuro ma che all’occorrenza sia già pronto. Con l’Auxerre quest’anno, Jean Marcelin ha disputato 14 presenze in Ligue 1 nonostante sia un classe 2000: segno di come all’estero i giovani talenti trovino spazio più facilmente, ma anche del valore intrinseco del calciatore. Oggi il suo agente Alessandro Luci è stato beccato dalle telecamere di Sky Sport all’atto di entrare in Casa Milan: si lavore per chiudere l’affare in vista di questa sessione di gennaio.