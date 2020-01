Calciomercato Milan, sfuma Dani Olmo: firma con il Lipsia

Calciomercato Milan, sfuma Dani Olmo

Calciomercato Milan Dani Olmo | Dalla Spagna arriva una doccia fredda per il Milan. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ Dani Olmo, attaccante della Dinamo Zagabria, da tempo obiettivo di mercato dei rossoneri, sarebbe vicino alla firma col Lipsia. Il Barcellona, infatti, che in in un primo momento aveva pensato proprio al catalano per sostituire Luis Suarez, non avrebbe ritenuto il calciatore una priorità. Il capitano dell’Under 21 della Spagna vuole lasciare la Croazia per avere maggiori possibilità di essere convocato dalla Roja in occasione dell’Europeo del prossimo giugno.

Mercato Milan, lo spagnolo verso il Lipsia

Per questo, l’interesse del Lipsia potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più. Il club tedesco, attualmente primo in Bundesliga e ancora in corsa in Champions League, ha già avviato la trattative con la Dinamo con l’obiettivo di chiudere. Il Milan però corteggia Olmo da tempo e può farsi forza dell’ottimo rapporto tra Boban e il club di Zagabria. La dirigenza rossonera avrebbe offerto 20 milioni più 5 di bonus e 2,5 di ingaggio ma, al momento, non sembrano essere sufficienti per portare a Milano il giocatore. Daniel Dani Olmo Carvajal classe 1998 è un calciatore spagnolo, attaccante della Dinamo Zagabria e della nazionale spagnola e della nazionale Under-21 spagnola, di cui è capitano. Valore nominale di mercato 35 milioni di euro contratto che lo lega alla Dinamo in scadenza al 30 giugno 2021.