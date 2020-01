Calciomercato Milan: Calhanoglu in uscita, c’è l’Arsenal

Calciomercato Milan, il piano Elliott su Calhanoglu

Calciomercato Milan Calhanoglu | Suso, Piatek e Paquetà fuori dal nuovo progetto rossonero. Hakan Calhanoglu, trequartista turco, non è del tutto fuori dal progetto del Milan. Il calciatore, a differenza degli altri, sta trovando più spazio con Stefano Pioli. Arrivano sempre più opportunità per il calciatore turco che vorrebbe restare a Milano e in Serie A, ma sono tante le squadre estere su di lui. Con l’offerta giusta, infatti, il calciatore può partire, visto anche il contratto in scadenza nel 2021 che difficilmente sarà rinnovato. Intanto, in questi giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo per tornare a disposizione dei suoi compagni e dell’allenatore.

Mercato Milan, Calhanoglu nel mirino dell’Arsenal

Le pretendenti sono alla finestra, ed occhio anche al forte interessamento da parte della Roma: Petrachi vorrebbe Calhanoglu e potrebbe rientrare nell’affare Under che spinge per approdare in rossonero. Le ipotesi di mercato non mancano e con l’offerta giusta, Hakan sarà sacrificato per rientrare in ottica risparmio tra ingaggi e altro. Intanto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per l’ex Bayer Leverkusen ci sarebbe stata una richiesta d’informazioni da parte dell’Arsenal che lo vorrebbe portare in Premier League già per questa stagione. Serie A con la Roma o estero con l’Arsenal in Premier, intanto il futuro del calciatore turco è al Milan, con Pioli che è pronto a puntare su di lui.