Calciomercato Juventus, Paratici: “Pjaca? Ecco la formula dell’operazione”

Ultime Juvenutus |Fabio Paratici, ds dei bianconeri, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Roma:

Abbiamo una rosa molto competitiva. Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore al mondo, una presenza importante per compagni, tifosi e avversari e lo sfrutteremo nel migliore dei modi.

Pjaca al Cagliari? Fino a novembre non era disponibile e quindi non poteva trasferirsi nel mercato di luglio: ora sono due mesi che si allena con continuità e siamo felici di aver trovato una grande società come il Cagliari disposta a farlo giocare. La formula sarà prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.