Un uragano a Torino. Impensabile, per fortuna, dal punto di vista naturale, di meno per quanto riguarda il calciomercato. Sì, perché la Juventus, pare si stia muovendo prepotentemente per arrivare a Harry Kane, gioiello del Tottenham e del calcio inglese.

Calciomercato Juventus: arriva Kane? C’è la concorrenza del Barcellona

La stagione del Tottenham non sta andando verso orizzonti troppo felici: l’ottavo posto momentaneo non rende indimenticabile il momento e a fine stagione qualche big potrebbe dire addio per diversi motivi, stando all’indiscrezione lanciata da “Catalunya Radio“. Tra questi ci sarà Harry Kane, che scatenerà una folle asta tra le varie big europee. Interessato alle prestazioni del gigante inglese c’è certamente il Barcellona, al momento orfana di Luis Suarez e alla disperata ricerca di un attaccante già in questo mercato di gennaio. Ma la Juventus, che ha già lasciato Erling Haaland, potrebbe fiondarsi con decisione sul capitano degli Spurs.

Juve su Kane: sarà l’erde di Ronaldo?

La Juventus pare fortemente interessata ad Harry Kane, e potrebbe affondare il colpo nella prossima finestra di calciomercato. Il problema riguarda il costo del cartellino e dell’ingaggio: la valutazione sarebbe di circa 160 milioni di euro, oltre un altro super-ingaggio che dovrebbe migliorare i circa 12 milioni che percepisce attualmente. Harry Kane potrebbe andare anche a sostituire Cristiano Ronaldo qualora il portoghese decidesse di porre fine alla sua parentesi italiana dopo due stagioni ad alto rendimento. La Juventus, però, potrebbe mettere sul piatto anche Paulo Dybala, da sempre mel mirino degli Spurs.