Calciomercato Juventus e Inter, Castrovilli è un obiettivo per il futuro: la situazione

Calciomercato, Juventus e Inter su Castrovilli: le ultime

Calciomercato Juventus e Inter, Castrovilli | Ha messo su di sé ogni luce, in una stagione da vero e proprio protagonista con la maglia della Fiorentina, il centrocampista Gaetano Gastrovilli. Il giovane talento dei viola viene da prestazioni di altissimo livello, l’ultima al San Paolo, in cui è stato tra i protagonisti della vittoria importante sul campo del Napoli. Alla sua prima stagione in Serie A, è subito riuscito a incidere nel massimo campionato italiano ed è per questo che Juventus e Inter cercheranno di anticiparsi a vicenda, per ottenere il cartellino del calciatore.

News di calciomercato, Castrovilli risponde così alle avance di Inter e Juventus

Ha parlato ai microfoni di TGR – Toscana il giovane centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Il talento ex Cremonese ha le idee molto chiare per il proprio presente e il futuro. Ha provato ad allontanare le voci di mercato che continuano ad accostarlo a Juventus e Inter, con il Napoli sullo sfondo: “Firenze per me rappresenta una seconda casa, ora sono qui e penso alla Fiorentina. Mi piace tanto come i tifosi ci stanno accanto e ci fanno sentire importanti”. Vuole legarsi ancora di più alla causa viola il talentuso calciatore della Fiorentina, che poi ha continuato: “La dieci sulle spalle? A Bari la indossavo già, la prendevo sempre nelle giovanili. Sarebbe un sogno vestirla, ma vi dico che anche la 8 mi piace tanto. Se me la offrissero, sarebbe una grandissima responsabilità: sarei grato di averla”. Tra i suoi sogni, c’è anche Euro 2020: “Cercherò di mettere in difficoltà il CT Mancini con le prestazioni nel club. Incrocio le dita, poi vedremo come andrà”.