Calciomercato Juventus, è fatta per Pjaca al Cagliari

I dettagli arrivano in diretta a Sky Sport: Juve e Cagliari sono giunte ad un accordo per il trasferimento del centrocampista croato in Sardegna. Svelati anche i dettagli e le cifre dell’affare.

Calcio mercato Juve, Pjaca al Cagliari

Mancano solo pochi passaggio, ormai possiamo parlare di un trasferimento chiuso. Anche se a titolo temporaneo: la formula trovata per il trasferimento del jolly d’attacco è quella del prestito con diritto di riscatto. Ennesimo colpo per Giulini, che prosegue nella strategia che sta portando il club ai confini dell’Europa, come posizione di classifica ovviamente: individuare i giocatori in rotta (o semplicemente in uscita) dalle big del nostro campionato e dar loro un’opportunità di rilancio. Fino a questo momento, ha portato in Sardegna gente come Nainggolan, Olsen, Rog e di riflesso un campionato con 30 punti, il che vale il 6° posto, utile per i preliminari di Europa League.

I dettagli dell’affare

Il prestito costerà 1,5 milioni di euro, mentre l’eventuale riscatto è già fissato a 12 milioni. Il suo stipendio è di quelli importanti: 1,5 milioni di euro netti, il che significa che la restante parte di stagione sarà corrisposta dal Cagliari, che qualora dovesse arrivare davvero in Europa, si rivedrebbe comunque ripagato di questi sforzi. Sarebbe un colpo molto importante per la Vecchia Signora che, come abbiamo già chiarito nei dettagli, è alla disperata ricerca di plusvalenze entro il 30 giugno.