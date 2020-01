Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Juventus che oltre a definire qualche acquisto per l’estate (Kulusevski), sta trattando anche cessioni immediate e future. Tra i nomi in uscita c’è quello di Emre Can, conteso da Everton e Borussia Dortmund, e quello di Douglas Costa.

Calciomercato Juventus: Douglas Costa torna nel mirino del Bayern Monaco

L’esterno offensivo brasiliano non sta trovando il giusto spazio con Maurizio Sarri in panchina e potrebbe dire addio già in questa sessione di mercato. A riferirlo è il quotidiano tedesco ‘Bild‘, secondo il quale ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco. Qualora l’affare dovesse andare in porto, sarebbe un ritorno per Douglas Costa che aveva lasciato la casa bavarese due stagioni fa. Il calciomercato della Juventus potrebbe così subire un’accelerata perché la cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco potrebbe portare a nuovi innesti.

L’offerta del Bayern Monaco per Douglas Costa

Il club tedesco deve risolvere i problemi fisici che spesso attanagliano Coman e Gnabry e per questo si sta guardando intorno. Il primo nome sulla lista è sempre quello dell’esterno del Manchester City, Leroy Sanè, ma viste le difficoltà di arrivare al tedesco e gli ottimi rapporti con la Juventus, si è riaperta la pista per Douglas Costa. I bianconeri lo hanno riscattato lo scorso anno per 40 milioni, ed ecco perché il Bayern sta provando ad affondare il colpo con un’offerta di prestito inziale.