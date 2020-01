Calciomercato Inter: Llorente nell’affare Politano, ma l’attaccante nerazzurro beccato da un investigatore privato

Ultime Inter, può arrivare subito Fernando Llorente. Come riportato da Sky Sport, la trattativa per il passaggio di Matteo Politano al Napoli sta per entrare nel vivo. L’attaccante, attualmente alle prese con una difficile vicenda fuori dal campo (le ultime in basso)

Anche oggi Inter e Napoli si sono ritrovate al tavolo per Matteo Politano che, dopo lo scambio saltato con la Roma che avrebbe dovuto portare Spinazzola in nerazzurro, potrebbe ora trasferirsi in azzurro. I due club stanno trattando e sono vicinissimi all’accordo.

Tuttavia, a differenza di quanto emerso ieri, le società starebbero anche discutendo nuovamente della possibilità di inserire come contropartita tecnica Fernando Llorente, di cui si era già parlato in ottica nerazzurra. L’ex Juventus arriverebbe a Milano in prestito fino al termine della stagione. Llorente era arrivato in azzurro in estate da vincolato come richiesto dall’ex tecnico Carlo Ancelotti. Il ds azzurro Giuntoli è a Milano per chiudere l’affare.

Inter: Politano beccato con l’ex di Dybala

Intanto non è un buon momento per Politano. L’attaccante dell’Inter, dopo il mancato trasferimento alla Roma, è coinvolto in una vicenda di gossip che lo stanno turbando profondamente. Come rivelato dal settimanale di gossip Oggi, infatti, l’attaccante nerazzurro sarebbe stato fotografato insieme alla pr Ginevra Sozzi (22enne, ex di Paulo Dybala).

Le immagini confermerebbero la relazione tra i due. Nello scorso numero il settimanale aveva evidenziato la scoperta della moglie dopo le investigazioni private sul calciatore dell’Inter. Nella foto si può vedere Politano (con una sigaretta in mano) insieme a lei, il cucciolo di labrador della stessa ragazza.

Ultime Inter: sfuma Giroud

Con l’arrivo dello spagnolo a Milano, rimarrebbe “al palo” l’affare Giroud. Il francese, nelle ultime settimane finito nel mirino anche del Barcellona, aspetta la chiamata da Milano dopo aver già concluso l’accordo con i nerazzurri. Tuttavia la società ha spiegato ad agente e calciatore che dovrà prima liberarsi di una punta per poter firmare l’accordo con il Chelsea. Se arrivasse Llorente, tuttavia, l’affare si complicherebbe.