Calciomercato Inter, Giroud seguito anche dal Barcellona: la situazione

Calciomercato Inter: si complica la pista Giroud, si inserisce il Barcellona

Calcio Mercato Inter Giroud | Ormai è chiaro ed evidente: l’Inter vuole Giroud, designato da tempo come il profilo ideale per il reparto offensivo di Conte. L’attaccante francese con ogni probabilità lascerà il Chelsea in questa sessione di mercato, e lo farà anche per una cifra piuttosto basta, il che lo rende preda low cost di tantissime squadre. Tante squadre che fino ad oggi non hanno mai spaventato i nerazzurri, sicuri della volontà del giocatore, e sicuri dell’assalto decisivo di Ausilio e Marotta.

Occhio però a tutte le complicazioni del caso, con una pretendente in più che pare si sia aggiunta nelle ultime ore. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, sembra che anche il Barcellona sia interessato a Giroud. Sicuramente una notizia per nulla positiva per l’Inter, che ora deve iniziare eccome a tremare.

Inter: dove andrà Giroud?

Il futuro di Giroud è altamente incerto, specie viste le numerose avance che l’attaccante francese sta ricevendo nelle ultime settimane. Le squadre interessate crescono a vista d’occhio, e adesso prevedere la sua prossima destinazione si fa veramente un’impresa ardua. L’Inter resta fiducioso alla finestra, ma occhio anche dall’Inghilterra, con una squadra che lentamente si sta guadagnando la pole. Ecco di chi stiamo parlando.