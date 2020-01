Calciomercato Inter, Gabigol è sempre più rossonero: si chiude con il Flamengo

Gabigol sarà rossonero: Inter e Flamengo hanno ripreso i contatti e l’affare è in via di definizione. Il calciomercato nerazzurro, dunque, potrebbe essere deciso anche dalla cessione del brasiliano che tanto sta facendo bene in terra madre.

Calciomercato Inter: settimana decisiva per il passaggio di Gabigol al Flamengo

Le parole del vice presidente dei rossoneri, Marcos Braz, lasciano intendere che l’affare con l’Inter si farà, nonostante qualche piccola difficoltà. Si riparte dai 18 milioni più 20 per cento della rivendita futura di novembre e anche Braz si è detto ottimista: “Entro la fine della settimana arriveremo a una conclusione. E sarà una conclusione felice”. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Flamengo si raduna lunedì 27 e per allora conta di avere riportato il Pallone d’oro sudamericano a casa.

Inter, servono anche altre cessioni

La cessione di Gabigol al Flamengo sarà solo un introito economico che l’Inter può sfruttare in fase di calciomercato, ma non sarà l’apripista a nuovi ingressi. Il brasiliano non libera alcun posto in rosa, ecco perché servono altre cessioni. Dimarco, piace a Verona e Bologna. Lazaro ha due possibili destinazioni, il Newcastle e il Lipsia: l’esterno, per questioni di classifica e di buoni ricordi, preferirebbe la seconda. Per entrambe si ragiona su prestito e riscatto a 20 milioni. Politano invece vuole solo la Roma, che ha proposto un prestito di 18 mesi e diritto di riscattointorno ai 20. L’Inter vuole l’obbligo di riscatto e intanto incassa l’interesse del Napoli, che sarebbe pronto a pagare i 25 milioni richiesti. C’è mercato anche per il giovane Sebastiano Esposito, sul quale c’è l’interesse del Parma, ma i nerazzurri non vogliono cederlo.