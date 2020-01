Calciomercato Inter, blitz di Faggiano per Esposito

Inter news – Arrivano aggiornamenti importanti riguardo il mercato Inter. Faggiano può diventare il nuovo direttore sportivo. Dopo il caos riguardo lo scambio saltato tra Politano-Spinazzola, con le parole del ds della Roma Petrachi che ha parlato di un corto circuito tra Ausilio e Marotta nell’Inter, le cose si fanno sempre più interessanti. Ausilio, attuale ds dell’Inter ma in scadenza nel prossimo giugno, potrebbe non rinnovare. Sembra che nella società nerazzurra ci sia stato davvero qualche problema. Come riportato da La Gazzetta di Parma, il futuro di Daniele Faggiano potrebbe essere all’Inter. Pare che il tecnico nerazzurro Antonio Conte avrebbe espressamente nominato il dirigente del Parma come potenziale nuovo ingresso in società come direttore sportivo. I due hanno già lavorato insieme al Siena. Conte avrebbe fatto il suo nome a Marotta, con l’intento di ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Intanto, il ds attuale del Parma, è stato visto nelle ultime ore in casa Inter, ma per parlare del presente e della possibilità di ingaggiare Sebastiano Esposito in prestito dopo l’infortunio di Inglese. Faggiano andrebbe a valorizzare il talento dell’Inter, completando il reparto offensivo con Cornelius. Operazione che può chiudersi nelle prossime ore, perché chiaramente la dirigenza nerazzurra non è assolutamente decisa a privarsi del suo talento classe 2002 a titolo definitivo. Per Esposito quest’anno 4 presenze in campionato, condite anche da un gol, per un totale di 120 minuti giocati.