Calciomercato, l’Inter soffia Chong alla Juventus: i dettagli della trattativa

Calciomercato, l’Inter soffia Chong alla Juventus

Calciomercato Juventus Chong Inter | In vista della sfida di domenica 26 gennaio delle 12.30 contro il Cagliari, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte perde anche Antonio Candreva per squalifica. Si fanno i conti a centrocampo e per questo motivo il tecnico salentino spera, quanto prima, di poter accogliere anche Eriksen. Ma sempre restando in Inghilterra, e nello stesso settore del campo, dopo Ashley Young, dal Manchester United potrebbe arrivare in neroazzurro anche Tahit Chong, ala destra classe 1999. Il giocatore sarà libero di trovare un’altra squadra a giugno ma in queste ore c’è stata la seconda visita del suo agente nella sede dell’Inter per continuare ad approfondire la trattativa. Sul giovane Red Devil c’era anche la Juve.

Mercato Juventus, Paratici non molla la presa

Paratici nelle scorse settimane si era mosso con l’agente del calciatore, che viene unanimemente considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. L’idea era quella di nuovo colpo alla Pogba, con tanto di ampia e aspra polemica social da parte dei tifosi dei Red Devils. A questo punto dipende tutto dalla volontà del calciatore, peraltro scarsamente utilizzato in questo biennio, solo 4 presenze in assoluto in Premier, e dal suo agente Erkan Alkan che, nel mese di novembre, aveva lanciato i primi segnali attraverso i media olandesi, punzecchiando il Manchester che non si era ancora fatto vivo per il rinnovo. Si profila un nuovo derby di mercato. Defilato il Napoli che dopo l’accordo con Politano non è più alla ricerca di un profilo di questo tipo.