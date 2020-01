Calciomercato Fiorentina, Pradè: “Pedro è stato un fallimento tattico”

Calciomercato Fiorentina, Pradè: “Pedro un fallimento”

Calciomercato Fiorentina Pradè Pedro | Nonostante lo scarso impiego in questa stagione, la Fiorentina blinda Riccardo Sottil rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione fino al 2025. Lo ha annunciato il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè in conferenza stampa. “Sono molto felice – ha raccontato l’esterno offensivo – Per me è un punto di arrivo ma anche un punto di inizio e mi dà tanti stimoli per il futuro”. Il giocatore classe ’99 potrebbe però andare via a gennaio in prestito per trovare spazio. “A vent’anni è normale aver tanta voglia di giocare, ma io voglio farlo qua a Firenze – ha aggiunto Sottil – Poi si vedrà, magari discuterò con la società”

Mercato Fiorentina, le parole del direttore sportivo

Nel corso della conferenza stampa, tra gli altri argomenti, il dirigente della Fiorentina si è soffermato sulla cessione del centravanti Pedro, arrivato in estate come titolare e via via finito nel dimenticatoio fino alla cessione. Ecco cosa ha detto secondo quanto raccolto dalla redazione di violanews.it “E’ venuto qui con un deficit muscolare importante, sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo, pensavamo che sarebbe stato pronto dopo 4-5 mesi, ma poi è arrivato il Flamengo. Sul piano tattico potrebbe esser stato un fallimento, sul piano economico è stato un investimento. E’ un ragazzo per bene, ha fatto dei sacrifici, ma i percorsi sono così. Alla Roma presi Amantino Mancini, lo mandammo in prestito al Venezia, l’anno dopo non sapevamo a chi darlo, dopo aver giocato titolare a Udine è diventato Amantino Mancini. Se non fosse arrivato il Flamengo, Pedro sarebbe potuto restare”.