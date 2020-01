Calciomercato Fiorentina, Juan Jesus vuole solo Firenze: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, Juan Jesus vuole solo Firenze

Calciomercato Fiorentina Juan Jesus | Si sblocca la cessione del difensore brasiliano della Roma alla Fiorentina. E’ stata la mosse dello stesso difensore della Roma a sbloccare la trattativa. Tramite il suo agente Juan Jesus ha fatto sapere di accettare come destinazione soltanto Firenze. Il calciatore giallorosso, classe 1991, valore nominale di mercato 7 milioni di euro ha rifiutato offerte dalla Turchia e in Italia. C’è quindi un accordo di massima con la Fiorentina. L’accordo prevede una spalmatura dell’ingaggio, 2.2 milioni di euro netti all’anno fino al 30 giugno 2021 trasformandoli in un ingaggio netto di 1.1 fino al 30 giugno 2022.

Mercato Fiorentina, i dettagli della trattativa

Resta netta la differenza tra la domanda della Roma, 5 milioni e l’offerta della Viola, che ne mette sul tavolo non più di 3. La differenza potrebbe essere colmata con con alcuni

bonus. Sull’operazione c’è già il sì di Iachini, ma l’esito a prescindere dalla volontà, manifesta, delle parti non è affatto scontato. Ma non solo il brasiliano è al centro dell’interesse del club. Sul taccuino c’è sempre il nome anche di Kevin Bonifazi e sarà così almeno finché non arriverà la sua firma con la Spal.