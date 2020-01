Fatica a decollare il calciomercato in entrata in casa Bologna: Sinisa Mihajlovic ha chiesto dei rinforzi, soprattutto in difesa e stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nome nuovo è quello di Alexandar Dragovic.

Calciomercato Bologna: difficoltà per Bonifazi, piace Dragovic

Nelle ultime ore il Bologna ha intensificato i colloqui con il Torino per cercare un’intesa sul cartellino di Kevin Bonifazi. I granata chiedono 13 milioni più bonus per cedere il difensore classe ’96 e tale richiesta è ritenuta esosa per le casse felsinee. Come se non bastasse, sul difensore granata, c’è il vivido interesse della SPAL che sta cercando da giorni di chiudere l’affare e pare avrebbe anche l’accordo con il calciatore. Mihajlovic, però, non resta a guardare. Le difficoltà in fase difensiva si fanno sentire ed ecco che spunta il nuovo. Si tratta di Alexandar Dragovic, austriaco di origini serbe, con il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayer Leverkusen. Valore: meno di 10 milioni.

Bologna, Dzemaili vede la Cina

Il capitano rossoblù potrebbe presto dire addio e provare una nuova esperienza estera dopo la parentesi americana. E’ in scadenza nel giugno prossimo: ieri non si è allenato e il suo passaggio allo Shenzen di Donadoni sarebbe imminente. Al Bologna andranno 1,5 milioni, al calciatore circa 3.