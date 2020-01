Oroscopo di domani 22 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Mercoledì e giovedì sono giornate sotto tono, mettiti in gioco lentamente e non dire troppo. Se hai presentato un progetto, un programma, è probabile che non ci siano risposte immediate. C’è un rallentamento in molte cose.

Toro. Questa è una giornata particolare, nonostante la Luna favorevole ti sentirai spesso in disputa e polemica con tutte le persone. Se ci sono tensioni d’amore andrebbero risolte presto, nel fine settimana salteranno fuori ancora di più. Se c’è una persona che tira troppo la corda potresti arrabbiarti.

Gemelli. Mercoledì e giovedì sono due giornate interessanti per qualche bella emozione. Siete molto affaticati e nervosi. Con Marte in opposizione ogni tanto scappa la pazienza, è normale. Problemi economici e lavorativi da risolvere per alcuni. Molti vogliono mettere a posto contenziosi. Chi era prima contro di te ora non è in grado più di farti del male.

Cancro. Mercoledì e giovedì sono due giornate con la Luna in opposizione, ma voglio darti quattro stelle di fortuna. Giovedì te ne darà anche cinque! Per ciò che concerne i rapporti di lavoro sei sempre molto forte. Non mangiare di corsa e cura lo stomaco, possono essere il punto debole di giornata.

Leone. Tu ami ragionare in grande. Non risparmi energie e denaro quando hai grandi progetti. Con Sole e Mercurio in opposizione questo non è un buon periodo. Avrai notato che quello che guadagni spendi. In amore attenzione a chi cerca di frenarti, tutto è un po’ al rallentatore.

Vergine. Mercoledì e giovedì sono due giornate importantissime perché abbiamo Luna, Giove, Saturno e Urano a favore. Un primo indizio di fortuna ci sarà. Queste 48 ore hanno effetto benefico. Chissà che non arrivi una bella risposta!

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Anche nella settimana migliore c’è magari la giornata in cui pensa un po’ troppo al passato. Luna dissonante per 48 ore può rappresentare nervosismo. Rimanda a venerdì tutte le discussioni che possono nascere. Sei sempre un po’ affaticato.

Scorpione. Bisogna stare attenti alle questioni economiche e professionali. In questi giorni hai la testa fra le nuvole. Nel fine settimana bisogna stare attenti a non perdere nulla! Il tuo segno è abbastanza tranquillo, ma occhio a quando sei nervoso. Non perdere la pazienza!

Sagittario. Finalmente abbiamo superato la giornata di martedì. Puoi confrontarti meglio con gli altri. Settimana partita in maniera faticosa, non vorrei che ci fossero ancora i postumi di un’influenza. Serve attenzione nei rapporti con gli altri! A febbraio l’amore sarà più chiaro.

Capricorno. Gli artigiani, le persone che lavorano in proprio potrebbero avere una discussione o un confronto di lavoro che alla fine sarà favorevole. A tutti quelli che hanno un problema burocratico o legale, posso consigliare di agire in quest 48 ore per avere risposte chiare.

Acquario. Giornate importanti nelle relazioni: Sole e Mercurio in transito nel segno fanno venirei n mente grandi idee che riguardano anche un trasferimento o cambiamento di lavoro. forse semplicemente una riorganizzazione della propria vita. Saturno sarà prenso nel tuo segno e dovrai mettere a posto tante cose!

Pesci. Non puoi vivere senza amore! Non credo alle persone di questo segno che puntano solo su lavoro. Tu sei sempre desideroso di passione. Non è raro trovare fra di voi chi si occupa d’arte, spettacolo, musica, perché la creatività è la valvola di sfogo. Venere nel segno aiuta ad agire!