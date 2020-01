Oroscopo di domani 22 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Mercoledì e giovedì sono giornate sotto tono, mettiti in gioco lentamente e non dire troppo. Se hai presentato un progetto, un programma, è probabile che non ci siano risposte immediate. C’è un rallentamento in molte cose.

