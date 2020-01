Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha lanciato una bordata a Diego Armando Maradona, indicandolo come il vero colpevole della mancanza di scudetti in questi anni.

Ultime Napoli, De La contro Diego

Aurelio contro Diego. Il numero 1 azzurro si trova per il primo anno a vivere una situazione di classifica molto complicata (11° posto con 24 punti, dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina) e punta il dito contro chi, al contrario, è riuscito a portare per due volte il titolo in città. Ecco quanto dichiarato dal patron al sito ufficiale della Red Bull: “Napoli è una città speciale, che non ha paragoni nel mondo, ma c’è il problema che non ha mai vinto niente. Sono arrivati solo due trofei nazionali perché c’è stato un grande handicap, ossia aver avuto il giocatori più importante della storia del calcio. Parliamo di un malus, come quando stai con la donna più bella del mondo e lei ti lascia, nessuno si accontenta e nessuno può trovare di meglio. Abbiamo sfornato campioni come Lavezzi, Cavani e Higuain. Anche ora ci sono grandi calciatori come Insigne e Mertens“.

Napoli News, De Laurentiis in cerca di badante

Intervista senza freni quella del presidente della Filmauro e ora, c’è da scommetterci, arriverà prontamente la risposta del Pibe de Oro. Intanto lui lancia un appello, formato casting cinematografico, anche per una nonna: lo show è tutto da ridere.