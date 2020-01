Notizie Brescia, il Giudice Sportivo ci va giù pesante con Balotelli

Mario Balotelli, resosi protagonista di un poco ameno sipario nel corso dell’ultimo Brescia–Cagliari, è stato oggetto di “stangata” da parte del Giudice Sportivo.

Ultime Brescia, Balotelli squalificato

Non si ferma la montagna russa della carriera del bomber bresciana. Dopo i gol contro Parma e Lazio sembrava stesse cominciando a trovare continuità di rendimento, poi contro la Samp era rimasto a secco ed infine in panchina contro i rossoblu. Entrato in campo al 74′, è stato espulso 8 minuti dopo per somma di ammonizioni. Oggi è arrivato il comunicato che rincara la dose.

Pugno duro contro Supermario: visto quanto accadatuto anche dopo aver ricevuto il cartellino rosso dall’arbitro Giua, l’attaccante è stato squalificato non per una ma per 2 giornate. Precendentemente, era stato ammonito per un’entrata pericolosa ai danni di un avversario: alle ripetute proteste seguiva l’espulsione, ma non contento il bomber ha continuato ad inveire contro i direttori di gara, meritandosi un ulteriore turno di stop. Balotelli salterà quindi la sfida contro il Milan di venerdì sera e quella dell’1 febbraio contro il Bologna.

Il comunicato del giudice, gli altri squalificati

Continua l’emergenza sugli esterni per Antonio Conte: forse sarà il caso di accelerare i tempi per Ashley Young visto che anche Candreva è stato fermato per un turno (è arrivato al quinto giallo, salterà Inter-Cagliari). Un turno di stop anche per Bani e Sansone (Bologna), Chabot (Sampdoria), Aina e Rincon (Torino), Cassata (Genoa), Dalbert (Fiorentina) e Pisacane (Cagliari).