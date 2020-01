Napoli-Lazio, apre i quarti della Coppa Italia: Maradona carica gli azzurri

Coppa Italia, Maradona carica gli azzurri

Napoli-Lazio probabili formazioni | Lazio e Napoli sono due entità che viaggiano a velocità opposte e ognuna con la convinzione dei propri mezzi. L’obiettivo per stasera al San Paolo è raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia, appuntamento al quale i biancocelesti arrivano forti di una striscia di vittorie da record in campionato, al contrario dei partenopei, travolti da una crisi che sembra senza via d’uscita, con spogliatoi divisi, dirigenza furiosa e anche il traguardo minimo dell’Europa League che si allontana. Nella loro storia Napoli e Lazio si sono incontrate 20 volte in Coppa Italia con un bilancio di 7 vittorie per i partenopei, 4 pareggi e 9 successi dei laziali. Sono 10 le sfide del torneo disputate in casa degli azzurri con 4 vittorie per parte e 2 risultati di parità. L’ultima partita tra le due compagini in Coppa Italia risale a 5 anni fa: la doppia sfida di semifinale del torneo 2014-2015. All’andata, il 4 marzo 2015, all’Olimpico di Roma, fu 1 a 1 con gol di Klose e Gabbiadini. Al ritorno, l’8 aprile al San Paolo, la Lazio s’impose per 1 a 0 con rete di Lulic. In finale i biancocelesti furono poi sconfitti dalla Juventus. La partita verra’ trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play. E davanti ad una situazione così delicata è arrivato il sostegno di una grande ex come Diego Maradona, che prova a scuotere la squadra. “Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! Forza Napoli sempre” è il messaggio lanciato sulle pagine social del ‘Pibe’

Visualizza questo post su Instagram Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! 💪💙 #ForzaNapoliSempre Un post condiviso da Diego Maradona (@maradona) in data: 19 Gen 2020 alle ore 12:00 PST

Napoli-Lazio le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Tonelli, Elmas, Ruiz, Callejon, Leandrinho, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. A disposizione: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, Silva, Berisha, Anderson, Lulic, Correa, Adekanye. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia.