Inzaghi dopo Napoli-Lazio: “Partita dominata. Sul rosso a Leiva? Svista dell’arbitro”

Inzaghi dopo Napoli-Lazio

Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni Rai dopo la partita contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Penso che sul rosso ha sbagliato Lucas. Ha preso la palla, ma un giocatore della sua esperienza non doveva sbagliare. C’è stata una svista dell’arbitro. Abbiamo fatto una grande partita, ma ci sta perdere anche dominando come abbiamo fatto. La Coppa Italia era importante per noi, c’è rammarico ma ai ragazzi posso dire poco. La Lazio ha fatto la partita che doveva fare, meritava di più ma bisogna accettare il risultato. Sul dispendio di energie? Quello era preventivato, secondo me bisognava fare la partita nel migliore dei modi come è stato. Ora avremo 5 giorni per recuperare, ci aspetta il derby. Cosa è cambiato dal punto di vista tattico rispetto a quando hai iniziato ad allenare la Lazio? Sono tanti anni che siamo insieme, i ragazzi hanno tante conoscenze. Siamo cresciuti in tanti aspetti, non dimentichiamo di aver affrontato un Napoli forte. Avremo meritato di più, dobbiamo anche imparare da queste serate in cui gli episodi non ti girano a favore. Dovevamo evitare il gol”