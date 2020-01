Napoli-Lazio: higlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Napoli-Lazio: ecco il gol di Lorenzo Insigne, il capitano azzurro ha aperto la partita del San Paolo contro la Lazio con una splendida azione in solitaria che ha regalato il vantaggio azzurro dopo 3 minuti di gioco. Poco dopo clamoroso scivolone per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio scivola sul dischetto e sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto portare la Lazio sul risultato di 1-1. Ma non è finita perchè la partita si accende. Il direttore di gara, Massa di Imperia, si è reso protagonista di una clamorosa doppia espulsione nei primi 20 minuti di gioco della gara tra Napoli e Lazio. Il primo a lasciare il campo è stato Hysaj, espulso per doppio giallo dopo le proteste degli azzurri prima per la mancata espulsione di Acerbi (già ammonito) per un intervento a gamba tesa e poi per un rigore richiesto per tocco di mano dello stesso Acerbi. Poco dopo è stato Lucas Leiva ad essere espulso. Il brasiliano dopo aver commesso un fallo da giallo molto dubbio a centrocampo ha mandato a quel paese l’arbitro e costringendolo ad estrarre il cartellino rosso.