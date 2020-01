Napoli-Lazio: espulsione per Hyasj e Lucas Leiva – VIDEO HIGHLIGHTS

Napoli-Lazio: espulsione per Hyasj e Lucas Leiva. Partita ricca di polemiche allo stadio San Paolo. Il direttore di gara, Massa di Imperia, si è reso protagonista di una clamorosa doppia espulsione nei primi 20 minuti di gioco della gara tra Napoli e Lazio. Il primo a lasciare il campo è stato Hysaj, espulso per doppio giallo dopo le proteste degli azzurri prima per la mancata espulsione di Acerbi (già ammonito) per un intervento a gamba tesa e poi per un rigore richiesto per tocco di mano dello stesso Acerbi. Poco dopo è stato Lucas Leiva ad essere espulso. Il brasiliano dopo aver commesso un fallo da giallo molto dubbio a centrocampo ha mandato a quel paese l’arbitro e costringendolo ad estrarre il cartellino rosso.