Mercato Inter, Moses è a Milano: oggi visite mediche e firma sul contratto

Mercato Inter, Moses in città per le visite mediche

Mercato Inter Moses | Giorni decisivi per le trattative di mercato in corso. Tra le squadre più attive resta l’Inter, che non si accontenta di aver portato a Milano Ashley Young. L’altro grande obiettivo di Marotta e Paratici resta il danese Christian Eriksen del Tottenham, ma è calda, caldissima anche la pista che porta a Victor Mosed del Chelsea. L’ala nigeriana è in prestito al Fenerbahce, i Blues hanno già dato l’ok con il consenso del club turco. E in conferenza stampa l’allenatore dei londinesi Lampard ha confermato che la trattativa tra i club è stata definita. “E’ rientrato dal prestito in vista di un altro trasferimento”.

Calciomercato Inter, l’esterno a Milano

E’ talmente definita che nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 il calciatore è sbarcato a Milano e in giornata sosterrà le visite mediche con la nuova squadra. Classe 1990, calciatore nigeriano con cittadinanza inglese, centrocampista ed esterno del Fenerbahçe, in prestito dal Chelsea. Moses gioca prevalentemente come ala destra ma può essere schierato su entrambe le fasce offensive giocando come esterno d’attacco, inoltre può giocare anche da seconda punta. Possiede una notevole velocità ed è molto abile nei dribbling. Valore nominale di mercato 9 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2021. L’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea a 10 milioni di euro