Calciomercato Inter, Marotta: “Mercato? Coglieremo ogni opportunità”

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a margine della diciannovesima edizione del Premio Gianni Brera a Milano:

“Quante possibilità ci sono di vincere il campionato? Bisogna credere in questa realtà, noi non vogliamo essere delle comparse. Certo, ci sono degli avversari agguerriti, però ci sono ancora 18 partite e tantissimi punti a disposizioni, cercheremo di farne il più possibile. Mercato? Coglieremo le opportunità”.

Notizie Inter: doppio colpo ad un passo

In effetti l’Inter è scatenata. Oggi è arrivato a Milano Moses. Prima l’idoneità sportiva al Coni, poi gli esami all’Humanitas di Rozzano, successivamente il classe ’90 si è diretto ad Appiano Gentile per ulteriori test atletici. Ora l’ultima tappa prima di iniziare la sua avventura a tinte nerazzurre in prestito con diritto di riscatto. Questa sera Moses è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul contratto. Intanto i nerazzurri aspettano anche l’ok definitivo per Eriksen che sarebbe il terzo colpo dalla Premier dopo Young e Moses. Come riportato da Sky Sport, oggi era previsto un confronto tra l’agente di Eriksen e Tottenham. L’Inter è arrivata a offrire 13 milioni di euro più due di bonus, mentre Levy non è mai sceso sotto i 20 milioni. L’incontro di oggi servirà per venire ancora più incontro alle esigenze del Tottenham.