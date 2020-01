Lazio, infortunio per Luis Alberto: a rischio il Derby con la Roma

Lazio, infortunio per Luis Alberto

Lazio infortunio Luis Alberto | L’ansia in casa Lazio sta salendo. Si è fermato Luis Alberto “e un brivido ha percorso la schiena di tutti, da Inzaghi ai tifosi”. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Il Mago non è stato convocato per il match con il Napoli e sarà rivalutato per il Derby di domenica. Luis Alberto si è fermato dopo il riscaldamento svolto in gruppo ieri mattina, poi è sparito dal campo. E’ stato a colloquio con Inzaghi, con il direttore sportivo Tare e con il club manager Peruzzi, si è deciso di comune accordo di lasciarlo a casa.

Notizie Lazio, lo spagnolo a rischio per il Derby

Il cervello della Lazio sente fastidi ai flessori della gamba sinistra, sono ricorrenti. Li aveva lamentati anche prima di Lazio-Sampdoria, poi ha messo in mostra una grandissima, ai limiti del sontuosa, prestazione. Già domenica mattina, nell’allenamento di scarico, sottolinea il quotidiano sportivo di Roma, non s’era visto in campo. Era sembrato un riposo dettato dalla routine. E invece lo spagnolo nascondeva un problema fisico. L’allarme definitivo è scattato lunedì. Come detto, Luis Albertom nelle prossime ore sarà sottoposto a controlli strumentali per scongiurare lesioni. “Inzaghi incrocia le dita – conclude il Corriere dello Sport – , ha perso Correa dopo Brescia per un problema ad un polpaccio. Ha perso Cataldi per uno stiramento. Iniziano a sommarsi infortuni muscolari e questo non può lasciare tranquilli nella settimana che comprende quarti di Coppa Italia e Derby.