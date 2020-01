Inter, domenica in campo con maglia speciale per il capodanno cinese

Inter, maglia speciale per il capodanno cinese

Inter maglia capodanno cinese | In occasione di Inter-Cagliari di domenica 26 gennaio, in programma alle 12.30 al Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri del presidente Steven Zhang scenderanno in campo con una speciale maglia per celebrare il Chinese New Year, il cosiddetto capodanno cinese. Come in occasione del match dello scorso anno, i nomi dei calciatori sulle maglie saranno scritte in caratteri cinesi. La grande novità risiede nei numeri di maglia, realizzati per la prima volta con un pattern recante il tradizionale ‘FU’, tipico messaggio di buona fortuna, in diversi stili di calligrafia cinese.

Notizie Inter, i dettagli della celebrazione

La maglia è stato lanciata oggi, sui canali digitali nerazzurri cinesi e globali, con il video hero con protagonista il capitano Samir Handanovic, nato proprio nell’anno del primo segno zodiacale cinese. Il video gioca sui soprannomi che i tifosi cinesi hanno assegnato ai giocatori nerazzurri e mostra lo scambio di regali tra Handanovic e Berni, D’Ambrosio, Lukaku, Brozovic, Vecino e l’allenatore Antonio Conte. I regali sono legati ai soprannomi assegnati ad ognuno di loro dai tifosi cinesi, ai quali è rivolto il video, a dimostrazione della sempre crescente attenzione del club nerazzurro verso il mercato orientale. A partire da oggi è inoltre in vendita la maglia Home celebrativa del nuovo anno lunare. Non è la prima volta che gli ideogrammi cinesi compaiono sulla maglia nerazzurra. Nelle passate stagioni, in diverse occasioni, lo sponsor Pirelli è comparso in lingua cinese: nell’aprile 2008 proprio in occasione di Inter-Cagliari, iniziativa intrapresa anche nel 2006 e nel 2007 contro Chievo e Livorno e nella Supercoppa 2009 giocata a Pechino.