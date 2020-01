Calciomercato Roma, Politano può ancora arrivare: chiamata Marotta-Fienga

Calciomercato Roma: giallorossi e Inter provano a parlare per Politano

Calcio Mercato Roma Politano | Un’operazione davvero molto complicata quella che avrebbero dovuto portare Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter. Tutto si è complicato, e in poco tempo le due squadre sono riuscite non solo a far saltare tutto, ma anche a complicare altre eventuali discussioni. Ora però c’è un piccolo barlume di speranza, soprattutto per l’esterno nerazzurro, che ancora una volta ha voluto ribadire le sue intenzioni: cambiare casacca e raggiungere Fonseca.

L’affare secco si può ancora fare, anche perchè in giornata sembra ci siano stati dei tentativi di disgelo, che stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbero avere esito positivo da qui ai prossimi giorni. L’ad Marotta e il CEO giallorosso Fienga hanno parlato della trattativa, e a breve potrebbero arrivare ulteriori contatti.

Politano-Roma: le condizioni dell’Inter

Politano è un obiettivo giallorosso, ed il giocatore vuole andare al club capitolino. Tutto torna no? No, anche perchè non sono ancora chiari i dettagli dell’operazione. Tra le due squadre c’è ancora distanza, soprattutto su quanto riguarda la formula. I nerazzurri sono disposti a lasciar partire il proprio esterno, ma soltanto a titolo definitivo o in prestito con riscatto relativo alle presenze. Delle condizioni che andranno valutate ed accettate dalla Roma, che intanto continua a riflettere.