Calciomercato Roma, Nzonzi andrà via: interesse del West Ham

Calciomercato Roma: Nzonzi sondato dal West Ham, tesoretto in arrivo

Calcio Mercato Roma Nzonzi | La Roma sta disputando una buona stagione, e in questo mercato di gennaio è possibile che arrivino altri colpi, specie in vista di un importante e difficile seconda parte di campionato. Chiaramente prima di eventuali investimenti arriveranno delle cessioni, e i giallorossi stanno valutando delle situazioni ancora incerte. Una di queste quella di Nzonzi, centrocampista in forza al Galatasaray e ancora di proprietà del club capitolino.

Il francese lascerà la Turchia, e intanto alcune pretendente cominciano già a farsi avanti. Su tutte il West Ham, che stando a quanto riportato da cm.it, sembra che abbia tutte le intenzioni di provare l’assalto a gennaio. La Roma si sfrega le mani e pensa ad un tesoretto importante.

Notizie Roma: assalto ad un centrocampista per gennaio?

La cessione di Nzonzi potrebbe essere molto importante per la Roma, specie visto il possibile profitto. I giallorossi contano di monetizzare almeno sui 20-25 milioni di euro, utili soprattutto per gli investimenti invernali ed estivi. Ma ci sarà l’assalto adesso? Probabilmente no, anche perchè Fonseca può godersi un’ottima batteria di centrocampisti, che hanno fatto molto bene fin qui. Continuano invece gli assalti per un’ala destra, questa la situazione attuale per un nome caldissimo.