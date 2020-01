Calciomercato Roma, Januzaj ha detto sì: decisive le prossime 48 ore

Calciomercato Roma, primi contatti per Januzaj

Calciomercato Roma – Januzaj | Primi contatti tra la Roma e Januzaj nei giorni scorsi. La società giallorossa vuole mettersi alle spalle la vicenda Spinazzola–Politano. Il club cerca ancora un calciatore in entrata per il reparto offensivo dopo l’infortunio di Zaniolo, per questo che il direttore sportivo Petrachi continua a lavorare. Contatti con l’agente di Adnan Januzaj. L’ex Manchester United è ormai entrato nel vivo della propria carriera per il definitivo salto di qualità. Oggi sta facendo bene al Real Sociedad.

Calcio mercato Roma, Januzaj ha detto sì

Januzaj è l’alternativa a Suso e Politano. Per concludere l’operazione ci vorranno circa 15-20 milioni, stando alle richieste del club spagnolo. La Real Sociedad lascerà partire il calciatore solo alle proprie condizioni, visto che sono in tanti i club su di lui in questo momento. Il giocatore ha già dato la propria disponibilità a vestire la maglia giallorosso da subito e può sbarcare nella Capitale già nei prossimi giorni. Januzaj ha detto sì, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ora attende il responso definitivo della società giallorossa entro le prossime 48 ore. Su di lui però ci sono molti club come detto, tra cui il Milan in Serie A ed un club di Premier League sulle proprie tracce. In vista dell’Europeo 2020, il calciatore cerca minutaggio e la Roma sembra la scelta migliore.