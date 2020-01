Calciomercato Parma, Faggiano sugli affari Darmian e Esposito

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, è stato oggi nella sede dell’Inter: coi dirigenti nerazzurri si è parlato sia di Esposito che Darmian.

Calciomercato Parma, Faggiano su Esposito e Darmian

Si è concluso il summit tra Parma ed Inter. Il dirigente degli emiliani si è soffermato a colloquio coi cronisti presenti, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Esposito non è stato argomento di discussione, perché non è un profilo sul mercato. Qualora dovesse muoversi però, noi ci faremo trovare pronti. Non ci sono margini in questo momento, ne abbiamo già parlato un mese fa, sapevamo già la situazione. Con il problema fisico d’Inglese ci stiamo guardando attorno, ripeto che con l’Inter i rapporti sono ottimi, ma Esposito non si muove“. Poco possibilista il ds dei ducali anche sull’uscita di Darmian: “Non si è parlato neanche di lui, l’Inter è impegnata in altre cose“.

Ultime mercato Parma, gli altri nomi per sostituire Inglese

Sembra tutto fatto con l’arrivo di Kurtic e l’uscita di Kulusevski (a giugno). Invece dopo il brutto infortunio occorso all’ex attaccante del Napoli, i gialloblu devono trovare assolutamente un sostituto, nonostante Cornelius abbia dato ampie garanzie di rendimento. Così, è scattato il toto-attaccante: stando alle ultime, i profili più vicini, oltre a quello di Esposito, sono Sanabria e Matri. Entrambi sono in cerca di rilancio visto lo scarso minutaggio ricevuto quest’anno (soprattutto il secondo) e sarebbero un’alternativa a buon mercato in caso di ulteriori problemi numerici.