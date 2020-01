Calciomercato Napoli, Koulibaly può partire: lo United torna alla carica

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: United ancora interessato a Koulibaly

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli vuole e deve dare una scossa al suo campionato, e per farlo dovrà intervenire sul mercato, chiaramente in entrata. Occhio però anche alle uscite, con diverse squadre interessate a qualche gioiello. Gli azzurri tengono d’occhio soprattutto la situazione legata a Koulibaly, attualmente fermo ai box, e protagonista di una stagione non esaltante fino a questo momento. Il centrale senegalese resta comunque uno dei più forti nel suo ruolo, ed è ovvio che molte squadre lo stiano continuando a seguire con insistenza.

Nelle ultime ore qualche pretendente si è rifatta avanti, e stando a quanto riportato dal Telegraph, pare che anche il Manchester United voglia di nuovo tornare alla carica per il giocatore dei partenopei. Una notizia importante, e che può tornare a spaventare dalle parti di Napoli.

Koulibaly: duello PSG-United in estate?

Koulibaly non se la sta passando benissimo, come del resto il Napoli, bloccato nella parte destra della classifica, ed inerme di fronte ad un calo di prestazioni che ha del surreale. Il difensore resta stimato da tantissimi club e allenatori, e oltre allo United c’è forte lo zampino del PSG, ad oggi squadra in pole. Un duello di mercato sembra ormai scontato, nelle ultime ore i parigini sono tornati alla carica. Questa la situazione riportata dalla nostra redazione.