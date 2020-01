Calciomercato Napoli: Caputo, Lasagna o Petagna, caccia al bomber

Calciomercato Napoli – Caputo, Petagna o Lasagna. La SSC Napoli continua a lavorare al presente ma anche al futuro. La stagione deludente del calcio Napoli fa si che la società già si proietti per la prossima, ma senza abbassare la guardia per quella attuale che resta disastrosa. In vista del mercato e della prossima stagione e per quella in corso, il Napoli cerca un bomber d’attacco per completare la coppia titolare-riserva con Milik. Arrivano aggiornamenti importanti da Napoli. Infatti, pare che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli stia lavorando per provare a prendere un calciatore di ruolo attaccante in queste settimane.



Ultime calcio mercato Napoli – Caputo, Petagna e Lasagna. Schick o Piatek il colpo

I tifosi del Napoli sognano un ritorno di Cavani per la prossima stagione. Un’opzione è quella di Caputo del Sassuolo, una punta che per caratteristiche potrebbe far molto comodo a Gennaro Gattuso per il suo 4-3-3. Nei prossimi giorni bisognerà verificare la disponibilità del club emiliano, che al momento non ha intenzione di venderlo per gennaio e nemmeno per giugno. Stesso discorso quelli di Andrea Petagna della Spal, con la squadra di Semplici impegnato nella lotta alla salvezza. Lasagna dell’Udinese è uno dei calciatori che potrebbe partire con più facilità, vista la concorrenza con Okaka e Nestorovski nel proprio ruolo. Piatek in uscita Milan, ma la sua destinazione sembra quella della Premier League. Schick del Lipsia piace, ma il calciatore nelle ultime uscite sta trovando sempre più spazio.