Calciomercato Napoli, c’è Ancelotti dietro il caso Allan: i dettagli

Calciomercato Napoli, c’è Ancelotti dietro il caso Allan

Calciomercato Napoli Allan | Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso ha diramato ieri sera le convocazioni per la partita di Coppa Italia in programma alle 20.45 allo Stadio San Paolo contro la Lazio. Gattuso, oltre ai vari indisponibili ha perso Younes a causa di un trauma contusivo e soprattutto Allan, ufficialmente a causa di un affaticamento muscolare. Ma la sensazione diffusa e prevalente è che dietro al forfait del brasiliano ci sia altro. Il mercato che non t’aspetti quello che cova nell’ombra. Allan ha ancora una serie di stimabili corteggiatori e l’Everton rientra a pieno titolo nell’elenco ed è chiaro che agli inglesi l’attrazione fatale sia stata agevolata da ciò che Carlo Ancelotti sa del suo mediano dell’anno e mezzo di Napoli. Lo riporta con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, l’ipotesi inglese

Ma, sempre secondo il quotidiano sportivo romano,“tra i codici etici e i patti scritti o convenuti, esiste banche una sorta di patto di non belligeranza: Allan all’Everton è un’occasione, eventualmente futura, che non verrà avanzata da Ancelotti, che potrà semmai essere sostenuto direttamente dal management del calciatore”. Ma il Napoli e i procuratori del centrocampista hanno avuto modo di parlarsi, la settimana scorsa, per riavviare e avvicinarsi ad un rinnovo che pare più possibile che probabile. Poi in estate probabilmente accadrà altro. Nel listino dei sogni dell’Everton, il brasiliano c’è.