Calciomercato Milan, Suso ha chiesto la cessione: in corsa Roma e Siviglia

Calciomercato Milan, Suso ha chiesto la cessione

Calciomercato Milan Suso bocciato, sarà addio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dopo le tre panchine consecutive tra Serie A e Coppa Italia e i fischi del pubblico, inesorabili e inesauribili, la situazione in casa rossonera non è più recuperabile. San Siro non ne può più di Suso, del suo modo di giocare, della sua mattonella dalla quale fatica a spostarsi e Suso in parallelo non ne può più di San Siro e del Milan. A Milano ormai sono quattro anni che si attende la definitiva esplosione dello spagnolo, che invece è sempre fermo al palo. La presenza di Ibrahimovic, infine, ha fatto scattare la decisione definitiva. Nel 4-4-2 con Ibra e una seconda punta gli spazi per l’esterno offensivo sono praticamente ridotti a zero.

Mercato Milan, sullo spagnolo Roma e Siviglia

Ormai da mesi l’esterno sta bussando alla porta del Milan, attraverso il suo procuratore, chiedendo un rinnovo che lo porti a guadagnare 6 milioni di euro all’anno, pur in presenza di un contratto che scadrà solo nel 2022. Il Milan ha chiuso la porta e allora il calciatore ha mosso il passo ufficiale e ha chiesto ufficialmente la cessione. La cessione, che comunque rappresenterebbe un affare per la casse rossonere, non dovrebbe avvenire per meno di 30 milioni di euro, e sarebbe una plusvalenza. Difficile farlo a gennaio a meno di non muoversi sulla logica del prestito con obbligo di riscatto. Siviglia e Roma (se non arriva Politano) i nomi caldi. Nell’ambito della cessione potrebbe arrivare un altro esterno.