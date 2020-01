Calciomercato Milan: difficoltà per Dani Olmo, cifre e dettagli

Il Milan si sta muovendo sul mercato ma come riportato da Sky Sport non ci sono novità sulle uscite. Il più vicino alla cessione è Gabbia. Il nome sul quale si lavora soprattutto per giugno resta quello di Dani Olmo. Ad oggi l’offerta più importante fatta alla Dinamo è di 30 milioni ma arriva dalla Premier. Il Milan non ha mollato anche perchè Boban ha buoni rapporti. I rossoneri non vorrebbero andare oltre 20 milioni. La Dinamo preferisce vendere il calciatore adesso e non a giugno, resta da vedere come si muoveranno i rossoneri.